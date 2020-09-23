Морские губки помогут создать небоскрёбы и мосты нового поколения

Американские специалисты решили использовать стеклянные скелеты морских губок как вдохновение для создания зданий нового поколения, которые будут более надёжными и высокими. Кроме того, губки вдохновили учёных на строительство длинных мостов и облегченных космических кораблей.

Усиленная по диагонали квадратная решётчатая скелетная структура глубоководной морской губки прочнее, чем современные конструкции, которые сейчас используются для строительных различных сооружений.

"Мы смогли обнаружить, что стратегия диагонального армирования губки обеспечивает наивысшее сопротивление продольному изгибу для данного количества материала, а это означает, что мы можем создавать более прочные и более упругие конструкции, разумно переставляя существующий материал внутри конструкции", — сообщил один из авторов статьи Матеус Фернандес.

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