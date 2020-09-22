Диета и дрессировка не влияют на процесс старения домашних собак

Австрийские ветеринары совместно с коллегами из Венгрии и Франции провели исследование, в ходе которого они изучили когнитивные изменения в взрослых животных. В результате специалисты пришли к выводу, что соблюдение диет и дрессировка не влияют на процесс старения собак.

Оказалось, что с возрастом у собак снижаются когнитивные способности: они меньше интересуются окружающим миром, у них снижается концентрация внимания.

Ранее считалось, что на процесс старения можно воздействовать с помощью воспитания и специального питания. Но оказалось, что это не так, так как данные выводы были основаны на поведения лабораторных животных, а не домашних.

В ходе нового исследования учёные протестировали около 120 животных возрастом старше лет. Наблюдения длились в течение 12 месяцев. Оказалось, что ни один метод никак не влиял на животных.

﻿﻿