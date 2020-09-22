В Китае нашли гробницу возрастом две тысячи лет

В китайском городе Саньмэнься в ходе реконструкции трущоб учёные обнаружили гробницу возрастом две тысячи лет.

Открытие было сделано ещё в мае текущего года.

Специалисты обнаружили в гробнице сосуд с неизвестной жидкостью. После проведения исследований оказалось, что в нём находится некий спиртосодержащий лекарственный напиток.

По словам учёных, жители Древнего Китая использовали для остановки кровотечения и уменьшения воспалений. В настоящее время специалисты занимаются исследованием данной находки, чтобы выяснить её состав.

По предположениям учёных, гробницу построены в период правления династии Цинь — в период с 221 по 207 годов до нашей эры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Учёные предполагают, что захоронения относятся к периоду от эпохи Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) до эпохи Цин (1644 — 1911 гг. н. э.).