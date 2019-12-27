В Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов

В Китае археологи изучили 57 гробниц. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.

Ученые предполагают, что захоронения относятся к период от эпохи Хань (206 года до н. э. — 220 года н. э.) до эпохи Цин (1644 — 1911 года н. э.). Самыми крупными гробницами из всех являются 11 гробниц, которые относятся к периоду правления династии Хань и 13 гробниц, относящиеся к периоду правления династий Цзинь и Южных.

В процессе раскопок археологи извлекли около 500 артефактов, среди которых были керамические предметы, бронзовые изделия, железные предметы и украшения. Находки имеют большое значение, так как они помогут узнать многое из истории Гуанчжоу.

Одна из интересных находок — это фрагмент украшения из таких материалов как хрусталь, агат и янтарь. Ученые предполагают, что данное изделие попало в Китай из других империй в эпоху Хань, что дает дополнительную информацию для исследования Шелкового пути.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Музее императорского дворца в Китае обнаружили "шкатулку с сокровищами".