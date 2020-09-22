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Учёные назвали причины сокращения численности насекомых

Немецкие учёные провели исследование, в процессе которого они пытались выяснить причины вымирания насекомых.

В последние годы на территории стран Европы резко сократилось количество насекомых. Наибольшую тревогу у специалистов вызывает то, что сокращается численность пчёл, опыляющих растения.

Основной причиной данного процесса является использование пестицидов в сельском хозяйстве. Ранее специалисты не предполагали, что электромагнитная радиация также оказывает влияние на насекомых, но выяснилось, что это именно так. Для того чтобы доказать это, они провели метаанализ 190 научных исследований.

Больше всего насекомые подвержены влиянию мобильных телефонов и Wi-Fi радиации.

Ранее энтомологи из Университета Джорджии объяснили, с чем связано сокращение численности пчёл.

 

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