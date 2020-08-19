Учёные из Университета Джорджии выяснили, что на территории США, в отличие от стран Европы, нет никаких признаков масштабного сокращения численности насекомых. О том, как можно объяснить тот факт, что Соединённым Штатам удалось сохранить численность насекомых, рассказал биолог и энтомолог Константин Китаев.

"Насекомые не вымирают. Их численность достаточно высока во всех странах, на всех континентах. Понятно, что в более тёплых краях численность больше, где похолоднее, как в нашей стране, — меньше.

Есть проблема только с некоторыми видами насекомых, например, с пчёлами. Известно, медоносных пчёл сейчас становится меньше по разным причинам — применение пестицидов в больших количествах, использование сотовых телефонов.

В некоторых странах медоносных пчёл стало меньше. Так, в Европе существенно сократилось количество семей, и из-за этого уменьшилось количество собираемого мёда. Эта тенденция наблюдается во многих странах, в каких-то районах в большей степени, в каких-то в меньшей. Например, в европейской части России очень сильно сокращается популяция пчёл, а в сибирской части страны такой проблемы нет.

То же самое касается и североамериканского континента. Там основные сельхозрайоны находятся на юге, и там как раз пчёл особо не разводят, чтобы получить мёд.

В Европе очень развито сельское хозяйство, много разных препаратов применяется. Из-за этого пчёлы и страдают, их становится меньше. Но на других насекомых это не распространяется", — заключил эксперт.