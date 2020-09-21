Самцы бабуинов, у которых есть подруги, живут дольше

Американские биологи провели исследование, в ходе которого они изучили 1500 самцов бабуинов. В результате учёные пришли к выводу, что у тех особей, у которых есть близкие подруги, выше продолжительность жизни.

Это относится и к людям. Так, если у человека есть близкие друзья, то они живут дольше, чем одинокие. Социальные связи способствуют долголетию не меньше, чем физическая активность.

Американские биологи проанализировали данные, накопленные за 35 лет наблюдений за 540 самцами бабуинов, обитающих в Национальном парке Амбосели в Кении.

В результате учёные пришли к выводу, что самцы, у которых были близкие подруги, доживали до своего следующего дня рождения на 28% чаще, чем их одинокие сородичи.

Таким образом, социальная изоляция может негативно отразиться на продолжительности жизни.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бабуины обладают феноменальной зрительной памятью.