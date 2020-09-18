Самыми крупными рыбами считаются китовые акулы, удивительные существа, обитающие в глубине океана.
Биологи в течение долгого времени не могли понять, кто крупнее — самцы или самки китовых акул.
Специалисты проводили наблюдения в течение десяти лет.
В исследовании участвовали 54 особи актовых акул. Учёные фиксировали малейшие изменения их размеров. Стоит отметить, что за год самая большая на Земле рыба вырастает на 30 см.
В результате биологам удалось выяснить, что самка китовой акулы крупнее самца. Длина взрослой особи может достигать 14-18 метров.
Такой большой размер, по мнению учёных, необходим самке для деторождения. По сравнению с обычными акулами китовые могут за один раз выносить 300 детёнышей, а вторые — не больше 20.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские биологи обнаружили у китовых акул зубы на глазах.
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