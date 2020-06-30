Японские биологи обнаружили у китовых акул зубы на глазах

Китовые акулы — удивительные существа, обитающие в глубине океана. Они могут достигать в длину более 20 метров. Несмотря на такие большие размеры, эти акулы не являются хищными. Основную долю их рациона составляет планктон. Но это не означает, что китовая акула не нападет на человека при встрече.

Японские ученые, занимающиеся изучением уникальных глаз этих существ, утверждают, что дермальные зубчики, покрывающие их органы зрения, не сильно отличаются от тех, которые покрывают тело акулы. Благодаря данной особенности, глаза акул защищены от внешних угроз.

Дермальные зубчики делают кожу этих рыб грубой, она напоминает наждачку. Такая поверхность тела позволяет уменьшать сопротивление при движении в воде, поэтому акулы могут плавать быстрее.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китовая акула побаловала рыбаков своим вниманием.