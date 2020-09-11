В цифровом пространстве "Газпромнефти" протестировали роботов

В цифровом логистическом пространстве "Газпромнефти" на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) протестировали новых роботов для доставки грузов.

Использование автоматизированных платформ отечественных и зарубежных производителей позволит создать полностью автономную систему.

В испытаниях принимал участие робот Ronavi H1500 российского производства. Он способен поднимать грузы весом до 1,5 тонн. Устройство может работать без подзарядки в течение 8 часов.

Роботы работали в связке с штабелерами, а задания им давал оператор склада по Wi-Fi. Благодаря интеграции со складскими системами управления удалось достичь надёжной коммуникации.

Таким образом, платформы могли самостоятельно доставлять товары от ячейки хранения до окна выдачи. Платформы были снабжены сенсорами, которые позволили бы остановить устройство, если бы на маршруте появился человек.

Ранее эксперт рассказал, в каких отраслях в России используются роботы.