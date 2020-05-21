В США активно развиваются новые технологии. Там создают "умных" роботов, которые способны выполнять несколько задач. Таких роботов применяются на масштабных производствах. О том, как обстоят дела в разработкой роботов в России, рассказал директор компании разработчика и производителя роботов-охранников "СМП-Роботикс" Алексей Полубояринов.

"Наша компания занимается производством роботов, которые заменяют контролирующих охранников на десятках объектов в России, почти на сотне объектов во всем мире. Так что с роботами в России все замечательно.

Наша компания поставляет роботов-охранников инспекционных. Есть отрасль, где роботы заменяют людей. Мы поставляем не антропоморфных роботов, а колесных роботов.

Какие задачи они выполняют?

Они заменяют инспектирующего охранника. Мы вместо человека едем по заданному маршруту, мы оснащены системой видеонаблюдения, которая всех людей, которые появляются в поле зрения роботов, выделяет на видео, находит их лицо и сравнивает с базой, допущен этот человек на объект или нет. Это применительно к охране.

Если мы говорим про инспекционных роботов, то они у нас используются на нефтяных заводах. Мы едем под трубами, рядом с вентилями и смотрим опять же с помощью нейросети, чтобы не было коррозии на вентилях, чтобы не было никаких утечек. Это тоже делается с помощью видеоаналитики.

Не останутся ли люди без работы из-за роботов?

Мы создаем новые рабочие места. Во-первых, у нас появляются рабочие места для операторов, которые следят за тем, что роботы осматривают, и появляются рабочие места для инженеров, которые их обслуживают. Надо понимать, что есть объекты, где гораздо более рационально использовать робота, нежели человека, потому что есть кадровый голод. У нас большое количество наших роботов поставляется в США в качестве охранных решений.

Надо понимать, что человек применительно к охранной отрасли, допустим, стоит для компании в США около 8-10 долларов в месяц. А робот себя отбивает за 4-5 месяцев. При этом робот никогда не скажет, что он проспал, заболел, ему не нужно постоянно переаттестовываться и так далее. Многие рабочие места мы даем, и это просто эффективнее — за этим будущее", — заключил эксперт.