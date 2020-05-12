Разработан мягкий робот, бегающий как гепард

Американские инженеры разработали мягкого робота LEAР, который способен передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.

В процессе разработки робота ученые использовали пружинный каркас, имитирующий позвоночник. Ткани робота выполнены из мягких материалов.

Особенности разработки

Робот может двигаться галопом, в определенные промежутки времени не контактирует с землей, благодаря чему скорость движения робота увеличена в три раза. Также роботы могут перемещать большие грузы.

Сообщается, что длина роботов LEAР имеют около 7 сантиметров, а вес — около 45 граммов.

Где будут применяться?

По словам специалистов, роботов можно использовать в спасательных работах, где большое значение имеет скорость. Кроме того, разработка может найти применение в промышленном производстве робототехники.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США разработали поисково-спасательного робота-змею. Ученые изучили особенности движений змей и пришли к выводу, что робот-змея будет идеальным решением для проведения поисково-спасательных операций в сложных условиях.