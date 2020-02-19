Американские специалисты разработали робота-змею, которого можно использовать в процессе проведения поисково-спасательных работ.
Ранее ученые изучили особенности движений змей и пришли к выводу, что робот-змея будет идеальным решением для проведения поисково-спасательных операций в сложных условиях.
Так, змеи способны распределять свою массу особым образом в процессе преодоления сложных препятствий.
Робота-змею протестировали в таком сложном для него испытании, как подъем по лестнице. Результаты оказались впечатляющими.
По мнению разработчиков, робот-змея в будущем получит широкое распространение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские ученые заставили робота чувствовать человеческую боль.
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