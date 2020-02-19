В США разработали поисково-спасательного робота-змею

Американские специалисты разработали робота-змею, которого можно использовать в процессе проведения поисково-спасательных работ.

Почему змея?

Ранее ученые изучили особенности движений змей и пришли к выводу, что робот-змея будет идеальным решением для проведения поисково-спасательных операций в сложных условиях.

Так, змеи способны распределять свою массу особым образом в процессе преодоления сложных препятствий.

Робота-змею протестировали в таком сложном для него испытании, как подъем по лестнице. Результаты оказались впечатляющими.

По мнению разработчиков, робот-змея в будущем получит широкое распространение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские ученые заставили робота чувствовать человеческую боль.