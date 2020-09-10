В Роскачестве перечислили мошеннические схемы при скачивании файлов

Эксперты Роскачества рассказали о том, как не стать жертвой мошенников во время скачивания медиафайлов из Интернета.

Существуют две мошеннические схемы. Первая - это предложения о возможности просмотра фильма. На первой поисковой странице появляется реклама, в которой предлагается посмотреть фильм, которого ещё нет на легальных сервисах. После того как пользователь нажимает на баннер, на компьютер загружается вирусное ПО. Обычно на таких сайтах демонстрируют только трейлеры вместо фильма.

Вторая схема - скачивание медиа на файлообменниках. На серверах содержится огромное количестве файлов, которые могут содержать вирусы.

Когда пользователь нажимает кнопку "скачать", ему предлагают перейти на другие страницы с баннерами и платными подписками. Это всё мошеннические ресурсы, которые могут нести вред персональным данным.

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