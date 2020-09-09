Учёные объяснили природу возникновения "каменных лесов"

На территории Китая, Мадагаскара и России распространены скальные образования, напоминающие деревья. Ранее учёные считали, что данный природный феномен возникает вследствие эрозии.

Недавно американские исследователи из Нью-Йоркского университета смогли дать научное объяснению этому явлению.

"С помощью нескольких симуляций и экспериментов мы показали, как вода создает острые шипы в скалах", — рассказал учёный Лейф Ристроф.

С помощью компьютерного моделирования специалисты выяснили, как породы, из которых состоят каменные леса, ведут себя в воде.

Сначала на них возникают небольшие углубления, потом под влияние течения форма камня начинает меняться. В результате образуются остроконечные шпили.

Для проведения эксперимента учёные использовали сахар, которые быстро растворяется в воде. Цилиндры из карамели играли роль скал.

Спустя несколько минут цилиндры превратились в конусы, а через два часа в группу острых шипов. Из-за растворенного сахара плотность воды менялась: более тяжёлая жидкость опускалась вниз, в результате появлялись течения, которые быстрее точили фигуры из карамели, поэтому их вершины становилась более острыми.

Авторы считают, что открытие станет полезным для развития науки и медицины. Технология может использоваться для изготовления игл и зондов.﻿﻿