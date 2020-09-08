Дятлы способны сражаться друг с другом за право владеть территорией

Орнитологи в ходе наблюдения за дятлами пришли к выводу, что когда представители группы муравьиных дятлов, владеющих большой территорией, умирают, другие особи начинают масштабную битву, чтобы захватить вакантное место.

Для проведения исследования учёные использовали специальную технологию — радиотелеметрию, которая позволяет отслеживать изменения локаций птиц с точностью до минуты.

Специалистам удалось выяснить, сколько времени особи муравьиных дятлов проводили в борьбе друг с другом, а также определить, откуда прилетают птицы, вступающие в схватку.

Оказалось, что дятлы способны отстаивать территорию до 10 часов, а потом уже возвращаться в место своей изначальной колонизации. Учёные были удивлены, что дятлы способны на такие подвиги, причём пока неясно, делают ли они перерывы на еду.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Новой Зеландии обнаружили птицу, способную впадать в спячку.