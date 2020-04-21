В Новой Зеландии обнаружили птицу, способную впадать в спячку

Биологи предполагают, что птица, обитающая в Новой Зеландии может оказаться второй после американского белогорлого козодоя, впадающей в зимнюю спячку. Речь идет о скалистом новозеландском крапивнике.

Ученым удалось выяснить, что во время оцепенения у птиц меняется интенсивность обмена веществ. Является ли данное состояние спячкой, зависит от его продолжительности.

Например, колибри и некоторые другие птицы при наступлении неблагоприятных условий впадают в кратковременную спячку. Находясь в таком состоянии, они способны перенести нехватку пищи и холод в течение нескольких дней.

Скалистый новозеландский крапивник является очень редкой птицей, ученые ранее не изучали его способность впадать в оцепенение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые с помощью камер-ловушек зафиксировали необычное поведение атлантических тупиков.

Орнитологи выяснили, что эти птицы могут брать клювом палку и чесать ею свою грудку и спинrу. Специалисты считают, что так тупики избавляются от вредных насекомых.

Раньше ученые считают, что орудия труда могут использовать только человекообразные приматы и некоторые врановые птицы.