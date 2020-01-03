Благодаря камерам-ловушкам удалось зафиксировать необычное поведение атлантических тупиков.
Орнитологи выяснили, что эти птицы могут брать клювом палку и чесать ею свою грудку и спинrу. Специалисты считают, что так тупики избавляются от вредных насекомых.
Раньше ученые считают, что орудия труда могут использовать только человекообразные приматы и некоторые врановые птицы.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.