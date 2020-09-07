"Одноклассники" проведут конкурс для региональных СМИ

Социальная сеть "Одноклассники" начала приём заявок на участие в OK Media Challenge 2020. Это ежегодный конкурс для региональных средств массовой информации. Он будет проходить с 14 сентября по 11 октября.

Участие в конкурсе позволит медиа повысить качество своего контента в соцсети, а также познакомит с новыми инструментами работы в OK.

Для участников конкурса разработана обучающая программа, которая состоит из теоретических и практических заданий.

Участникам расскажут, как часто нужно делать посты, обучат работе с виджетами в ОК, научат создавать интересные стримы для своей группы и запускать рекламные кампании.

СМИ, которые по итогам конкурса, наберут больше всего баллов, получат денежные призы на продвижение через рекламный кабинет социальной сети "Одноклассники", а также другие подарки.

Заявку можно подать до 10 сентября включительно.