Создана технология рисования цветных картин при помощи света

В США разработали технологию создания цветных изображений с помощью белого света. Специалистам уже удалось создать копию картины "Девушка с жемчужной серёжкой" нидерландского художника Яна Вермеера.

Для получения цветной копии шедевра учёные использовали особую стеклянную пластину, в структуре которой были миллионы нанополяризаторов эллиптического сечения, изготовленных из диоксида титана. Белый свет, пропущенный через пластику, сформировал цветное изображение.

Размер представленной копии картины составляет всего один миллиметр. На картине можно разглядеть даже мельчайшие детали.

Учёные считают, что разработка найдёт и практическое значение. Так, данную технологию можно использовать для повышения объёма данных, передаваемых по оптоволоконным сетям, изготовления защищённых от подделывания денег.

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