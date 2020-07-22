Под "Натюрмортом" Пикассо обнаружили скрытое изображение

В абстрактной картине легендарного испанского художника Пабло Пикассо, известной как "Натюрморт", был скрыт "секрет".

Оказывается, под внешним слоем ее краски находится рисунок, который мастер почему-то закрасил. Специалистам удалось его восстановить с помощью современных технологий.

Пабло Пикассо часто трансформировал обычные на первый взгляд рисунки в некие абстракции. Такой прием мастер использовал во многих своих шедеврах. Но картина "Натюрморт", написанная в 1922 году оказалась особенной. До того, как написать финальную версию, художник закрасил имеющийся рисунок толстым слоем белой краски.

"Это очень странно. Обычно Пикассо не закрашивал существующие слои белой краской, а рисовал непосредственно поверх, превращая обычные композиции в необыкновенный абстракции. В итоге предметы из обычных слоев влияли на окончательный вид картины. Но мы обнаружили работу Пикассо, которая очень выделяется среди творчества художника", — говорят сотрудники Художественного института Чикаго.

Ученым пока не удалось понять, в чем был творческий замысел художника, создавший эту картину почти 100 лет назад.

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