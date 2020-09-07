NASA и министерство энергетики США намерены начать сбор проектов по размещению на Луне ядерного реактора.
В первом квартале 2021 года уже будет определён подрядчик.
Предполагается, что к 2027 году ядерный силовой блок начнёт работать.
С помощью реактора американцы будут снабжать энергией модули с астронавтами и оборудованием. Особенно реактор нужен во время лунной ночи, когда у астронавтов не будет возможности зарядить аккумуляторы энергией солнечных панелей.
На первом этапе реактор будет генерировать всего 10 кВт.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружили потенциально обитаемую дыру. Специалисты NASA продемонстрировали снимок, на котором можно увидеть довольно необычную деталь поверхности Марса — почти идеально круглое отверстие на склоне бывшего марсианского вулкана.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.