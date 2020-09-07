США установят на Луне ядерный реактор

NASA и министерство энергетики США намерены начать сбор проектов по размещению на Луне ядерного реактора.

В первом квартале 2021 года уже будет определён подрядчик.

Предполагается, что к 2027 году ядерный силовой блок начнёт работать.

Зачем США ядерный реактор на Луне?

С помощью реактора американцы будут снабжать энергией модули с астронавтами и оборудованием. Особенно реактор нужен во время лунной ночи, когда у астронавтов не будет возможности зарядить аккумуляторы энергией солнечных панелей.

На первом этапе реактор будет генерировать всего 10 кВт.

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