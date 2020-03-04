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На Марсе обнаружили потенциально обитаемую дыру

Наука » Экология » Космос

Специалисты NASA продемонстрировали снимок, на котором можно увидеть довольно необычную деталь поверхности Марса — почти идеально круглое отверстие на склоне бывшего марсианского вулкана.

Дыры на Марсе могут быть обитаемыми

Эксперты сообщили, что диаметр дыры составляет 35 метров, а ее глубина около 20 метров. Такого рода углубления защищены от не очень подходящих для земной жизни условий на Марсе, и, соответственно, могут быть оказаться обитаемыми.

Но большинство ученых считает, что маловероятным тот факт, что Красная планета была когда-то обитаема.

Тем не менее, когда-то на Марсе был океан жидкой воды, атмосфера была достаточно плотной, а в недрах наблюдалась геологическая активность. Поэтому, возможно, что благоприятный для возникновения жизни был коротким, поэтому одноклеточные организмы могли не успеть появиться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружены признаки зарождения жизни.

Темы nasa жизнь на марсе открытый космос красная планета
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