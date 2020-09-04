Школьников 65 субъектов РФ подключили к цифровой платформе Сбербанка. Школьная цифровая платформа будет дополнительным инструментом, но не предназначена для замены очного обучения. О том, какие возможности она предоставляет ученику, рассказал член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Николай Гончар.

"Любая цифровая платформа решает один вопрос — донесение информации в активном или пассивном режиме, то есть либо то, что считает необходимым довести до ученика преподаватель, либо по запросу самого ученика. Это не заменяет, а дополняет процесс.

Также стоит отметить, что цифровая платформа даёт определенную свободу манёвра, потому что это не жёсткое навязывание источника получения необходимой информации, ученик может пользоваться этой платформой по своему выбору. Информационная площадка предоставляет ученику возможность выбрать любой источник.

Какая связь между банком и школой?

Сбербанк давно занимается цифровыми технологиями. Банк — это не только способ взять у людей деньги и вывести их в оффшор или каким-то другим способом покуситься на них.

Герман Греф первым почувствовал перспективы цифровой экономики. Неслучайно разработка концепции искусственного интеллекта началась со Сбербанка.

Пусть слово "Сбербанк" вас не смущает. Это означает только одно, что они ушли дальше всех. А заниматься странной благотворительностью за бюджетный счёт и брать худшее или менее качественное просто потому, что там нет слова "банк", не стоит", — заключил эксперт.