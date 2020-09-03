Школьников 65 субъектов РФ подключили к цифровой платформе Сбербанка

Школьники из 65 субъектов Российской Федерации будут обучаться на Школьной цифровой платформе (ШЦП) Сбербанка.

"Сбербанк предоставил возможность обучения на Школьной цифровой платформе учащимся 65 регионов России. Проект реализуется при поддержке глав субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России и направлен на повышение качества образования, внедрение современных методик и технологий обучения и развитие кадрового потенциала страны", — сообщили в пресс-службе банка.

В период летних каникул Сбербанк организовал обучение для 45 тыс. учителей, которые будут пользоваться платформой.

Отмечается, что ШЦП не является заменой традиционного обучения, это дополнительный инструмент.

Школьная цифровая платформа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. Она содержит контент по всем школьным предметам для учащихся 5-9 классов.

Для того чтобы предоставить детям доступ к новым возможностям, в том числе и тем, у кого нет ПК, школам и учащимся выдали 25 тыс. комплектов смартбоксов от Сбербанка. В состав комплекта входят: приставка, клавиатура и тачпад.