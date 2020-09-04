"Умные" очки избавят от "телефонной прокрастинации"

В современном мире часто встречается такое явление, как "телефонная прокрастинация", — когда люди каждый день, взяв в руки телефон, чтобы проверить почту, "зависают" в ленте новостей на несколько часов.

Стартап Auctify разработал "умные" очки Specs, которые помогут избавиться от бесцельного сидения в телефоне.

У очков Specs есть специальная камера и система на основе искусственного интеллекта, она способна распознавать предметы, на которые смотрит пользователь. Очки собирают данные и затем отправляют их в специальное приложение для анализа, которое ведёт статистику. С ее помощью можно выяснить, сколько человек тратит времени на занятия, а сколько — на бессмысленное времяпрепровождение.

Пользователи, желающие повысить свою продуктивность, могут настроить "сеансы фокусировки", в рамках которых очки будут контролировать действия пользователя и следить, чтобы он не отвлекался от своей задачи.

Ранее "Правда.Ру" писала, что "умные" очки могут стать доступным девайсом в 2021 году.

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