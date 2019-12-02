Qualcomm: умные очки могут стать доступным девайсом в 2021 году

Президент компании по производству чипов Qualcomm Кристиано Амон считает, что умные очки будут широко распространены в 2021 году. Эти устройства не смогут заменить смартфоны, но при этом они станут совершенно новым девайсом.

Амон заявил, что скоро появится новая волна умных очков, которые будут выглядеть и ощущаться намного более естественно, чем современные шлемы виртуальной реальности (VR). Новый девайс будет играть роль в коммуникациях и в получении доступа к Сети.

Президент Qualcomm считает, что теоретически очки смогут идентифицировать людей на встречах, подключаться к облаку и искать их в соцсетях.

Амон уверен, что умные очки будут широко распространены благодаря технологии 5G.

Благодаря переходу на облако специалисты смогут избавить очки от лишних железных деталей. Это позволит сделать очки более тонкими и легкими, чем современные носимые устройства.