ВОЗ: при лечении тяжёлых форм COVID-19 нужно применять кортикостероиды

Эксперты Всемирной организации здравоохранения советуют использовать кортикостероиды для лечения тяжёлых пациентов с коронавирусом.

Ранее специалисты провели ряд исследований, в результате которых было доказано, что кортикостероид дексаметазон способен снижать уровень смертности пациентов с COVID-19.

На сайте ВОЗ отмечается, что лечение с использованием кортикостероидов проходят только пациенты с тяжёлой формой коронавируса. Людям, у которых заболевание протекает в лёгкой форме, их не назначают.

Также эксперты ВОЗ похвалили стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией, которую использовали в Швеции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские учёные проанализировали данные 4 103 пациентов из Нью-Йорка, у которых был выявлен коронавирус. В результате им удалось определить ранние признаки тяжёлой формы коронавируса.