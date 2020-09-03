Эксперты Всемирной организации здравоохранения советуют использовать кортикостероиды для лечения тяжёлых пациентов с коронавирусом.
Ранее специалисты провели ряд исследований, в результате которых было доказано, что кортикостероид дексаметазон способен снижать уровень смертности пациентов с COVID-19.
На сайте ВОЗ отмечается, что лечение с использованием кортикостероидов проходят только пациенты с тяжёлой формой коронавируса. Людям, у которых заболевание протекает в лёгкой форме, их не назначают.
Также эксперты ВОЗ похвалили стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией, которую использовали в Швеции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские учёные проанализировали данные 4 103 пациентов из Нью-Йорка, у которых был выявлен коронавирус. В результате им удалось определить ранние признаки тяжёлой формы коронавируса.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.