Врачи назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Американские ученые назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса. Они проанализировали данные 4 103 пациентов из Нью-Йорка, у которых был выявлен коронавирус.

Из них 1999 человек нуждались в госпитализации, 650 больных проходили лечение в отделении интенсивной терапии или скончались.

Как понять, что заболевание переходит в тяжелую форму?

В процессе анализа данных ученые выяснили, что заболевание анализа данных выяснилось, что заболевание с большей вероятностью переходит в тяжелую форму, если на начальном этапе госпитализации у пациента наблюдались повышенные показали с-реактивного белка, ферритина и д-димера.

Также о тяжелой форме коронавируса говорит низкая насыщаемость крови кислородом (менее 88%).

"Заболевание переходило в тяжелую форму у пациентов, которые страдали ожирением", — сообщили ученые.

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