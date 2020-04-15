Американские ученые назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса. Они проанализировали данные 4 103 пациентов из Нью-Йорка, у которых был выявлен коронавирус.
Из них 1999 человек нуждались в госпитализации, 650 больных проходили лечение в отделении интенсивной терапии или скончались.
В процессе анализа данных ученые выяснили, что заболевание анализа данных выяснилось, что заболевание с большей вероятностью переходит в тяжелую форму, если на начальном этапе госпитализации у пациента наблюдались повышенные показали с-реактивного белка, ферритина и д-димера.
Также о тяжелой форме коронавируса говорит низкая насыщаемость крови кислородом (менее 88%).
"Заболевание переходило в тяжелую форму у пациентов, которые страдали ожирением", — сообщили ученые.
Ранее врачи рассказали, как распознать коронавирус по первым симптомам, рассказали врачи. Эпидемиологи сформулировали признаки заболевания, которые должны заставить насторожиться и сдать анализ.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.