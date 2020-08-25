Как позвонить по телефону при отсутствии сети, рассказали эксперты

Эксперты объяснили, как пользователи смогут звонить по телефону, если нет сигнала сотовой связи.

В чём секрет?

Всё дело в Wi-Fi, а точнее, в приложениях, которые загружены в телефон и работают через Wi-Fi. Владельцы телефонов, заранее установившие их, смогут легко совершать необходимые звонки.

С помощью современных приложений можно звонить как на мобильные, так и на городские номера.

Наиболее популярной программой является Wi-Fi Calling, так как она поддерживается самыми крупными мобильными операторами связи.

Также можно звонить через WhatsApp и Telegram. Но есть ограничение — у абонентов также должны быть установлены эти приложения.

В современном мире люди уже практически перестали пользоваться городскими телефонами, заменив их мобильными. Но всё же стационарные телефоны имеют некоторые преимущества, из-за которых стоит сохранить подключение.