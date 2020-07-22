Эксперт: "Россиянам рано отказываться от стационарных телефонов"

В современном мире люди уже практически перестали пользоваться городскими телефонами, заменив их мобильными. Но все же стационарные телефоны имеют некоторые преимущества, из-за которых стоит сохранить подключение.

Россиянам рано отказываться от домашних телефонов

По словам шеф-редактора портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтия Букштейна, проводные телефоны по-прежнему являются важным элементом государственной системы гражданской обороны, к тому же их можно использовать как инструмент для экстренной связи.

"Сейчас уже никто не вспоминает трехпрограммные радиоприемники, которые когда-то использовались для оповещения населения о чрезвычайных происшествиях. Проводные телефоны со временем тоже уйдут, но пока что они выполняют функцию резервного канала связи. Государство еще будет поддерживать такие коммуникации, так как они могут пригодиться в качестве средства гражданской обороны", — отметил специалист.

Букштейн также подчеркнул, что стационарный телефон особенно нужен пожилым людям, так как они не всегда могут вызвать скорую помощь по мобильному, но обычно им несложно воспользоваться привычным городским аппаратом. К тому же для оплаты городского телефона не нужно много денег, поэтому не стоит от него отказываться.

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