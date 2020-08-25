Учёные вырастили печень в лимфатических узлах свиньи

Гепатоциты больной печени могут самостоятельно восстанавливаться. Но этот процесс возможен только на ранней стадии заболевания, когда ещё есть здоровая питательная среда. Но последней стадии заболевания орган уже не сможет восстановиться, так как накапливается большое количество токсинов и переизбытка рубцов.

Исследователи провели эксперимент и перенесли часть гепатоцитов печени в лимфоузлы, в которых здоровая и чистая среда. В итоге они вырастили работающий орган, который, плюс ко всему, способен расти при повреждении основной печени.

Учёные намерены провести испытания на людях, они считают, что опыт будет успешным. Специалисты планируют провести эксперименты на людях, при этом они почти полностью уверены в своем успехе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в лаборатории впервые вырастили работающую модель человеческого сердца.

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