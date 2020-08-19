Использование смартфонов негативно влияет на успеваемость учащихся

Канадские специалисты из Университета Рутгерса провели исследование, которое показало, что простота поиска информации в Интернете ухудшает долгосрочное удержание информации у студентов и приводит к более низким результатам на экзаменах.

Оказалось, что наиболее негативную роль играли смартфоны.

Учащиеся, у которых были высокие баллы за выполнение домашних работ и низкие баллы на экзаменах, искали ответы на домашние задания в Интернете, а не делали их самостоятельно.

Дело в том, что когда учащиеся быстро находят ответы на вопросы, они также быстро их забывают. Такое выполнение домашних заданий бессмысленно. Данный подход не помогает подготовиться к экзаменам.

Учёные утверждают, что когда учащиеся читают вопросы из домашнего задания, им приходится думать, чтобы самостоятельно на них ответить. Если затем они проверяют свои ответы в Интернете, то это поможет закрепить запоминание и положительно повлияет на результаты экзамена.

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