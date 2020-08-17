Микробиологи придумали, как "оживить" исчезнувший вид носорогов. О том, какие ещё исчезнувшие виды можно оживить, рассказал автор телепрограмм о животных, Тимофей Тимофеевич Баженов.

"Мир устроен так, что человечество семимильными шагами двигается к тому, чтобы приблизиться к нашему создателю, соответственно, тоже стать создателями. Не так давно человечество получило в свое распоряжение Бозон Хиггса, то есть минимальный кирпичик для создания всего сущего неживого, был расшифрован фрагмент генома человека и вообще люди начинают понимать, что такое геном. Человечество взрослеет как создатель.

Конечно, через некоторое время в наших руках появятся инструменты для того, чтобы на базе утерянных видов создавать эти виды вновь. Генетики по всему миру давно уже проводят подобные эксперименты. Главный эксперимент, который известен всем, это появление на свет овечки Долли.

Клонирование живых организмов значительно проще, чем клонирование уже умерших и исчезнувших. Однако в Библии сказано, что в определенный момент все мы воскреснем и нам будет по 33 года. Главное условие, чтобы это произошло, не кремирование тела. Почему с точки зрения современной генетики этот принцип обязателен? Дело в том, что во время кремации или сожжения, пропадает геном. Во всех остальных случаях геном сохраняется. Но его очень сложно вычленить из огромного обилия различных химических веществ, например, в почве и биологических загрязнений этой почвы. Непонятно, где чей геном, многие геномы смешаны.

Человечество стремится к уровню Бога

Однако, существо, обладающее высоким разумом, высоким уровнем интеллекта, в состоянии вычленить геном искомого существа и на его основе снова создать существо. Безусловно, это уровень Бога. До этого уровня человечеству ещё расти и расти. Но я знаю, что и в нашей стране идут эксперименты по созданию мамонтёнка Димы, пытаются воссоздать сначала какие-то простейшие организмы.

Дело в том, что мамонты — это очень сложное млекопитающее. Если человеку удастся создать какую-то простейшую тварь, например, бактерию или инфузорию туфельку, то это уже будет прорыв. После того, как на основе генома появится хотя бы первое простое живое существо или растение, нужно отсчитать ещё лет 55 и тогда мы, люди, сможем воссоздавать исчезнувшие виды. Именно поэтому огромное значение имеют палеонтологические музеи, зоологические коллекции, коллекции зоопарков, цирков, частные коллекции, археологические коллекции, которые могут хранить на себе остатки генома исчезнувших людей или животных.

Безусловно, рано или поздно человечество сможет воссоздать все многообразие исчезнувших видов, в том числе по работам таксидермистов. Дело в том, что в каждом чучеле сохраняется геном того вещества, которое было убито для того, чтобы сделать чучело", — заключил эксперт.