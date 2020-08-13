Микробиологи придумали, как "оживить" исчезнувший вид носорогов

В прошлом году скончалась последняя самка малазийского суматранского носорога.

Учёные утверждают, что с помощью оставшегося генетического материала можно будет восстановить самых маленьких из всех носорогов.

"В решении этого вопроса поможет новая технология, основанная на использовании стволовых клеток", - сообщил молекулярный биолог Мухаммад Локман.

Биологи планируют взять клетки последней самки и двух последних самцов.

"В прошлом году скончалась 25-летняя Иман, а до этого умер последний самец Тэм. Мы так и не смогли заставить этих животных размножаться, так как они были слишком стары. Но теперь, когда появилась новая экспериментальная технология, основанная на стволовых клетках, у нас есть шанс воскресить вид, который, как казалось, исчез навсегда", — рассказывает Джон Пейн из Борнейского альянса носорогов.

Реализация данной идеи зависит от того, даст ли Министерство окружающей среды разрешение на имплантацию эмбрионов, полученных в результате искусственного оплодотворения, в живых носорогов, обитающих в Индонезии. Пока ведутся переговоры в данном направлении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что возвращение вымерших животных убьет обитателей планеты.