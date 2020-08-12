Учёные назвали одну из причин гиперактивности у детей

Учёные провели исследование, в результате которого выяснилось, что мальчики, матери которых в период беременности находились в состоянии депрессии, могут быть более гиперактивными и агрессивными, чем их ровесники.

Если мать страдает от перинатальной депрессии, то высок риск того, что ребёнок к 18 годам будет депрессивным.

С психологическими проблемами во время беременности сталкивается каждая пятая женщина. Специалисты утверждают, что особенности формирования психики у детей тесно связаны с перинатальными депрессиями у матери.

Одно из объяснений такой закономерности заключается в ослаблении мозговых связей в белом веществе головного мозга ребёнка.

Однако пока специалисты не могут доказать эту гипотезу.

Слишком подвижный ребёнок — настоящее наказание как для родителей, так и для всех окружающих. Однако чаще всего ребёнок и сам не может контролировать своё поведение. О причинах гиперактивности рассказал профессор Игорь Брязгунов.

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