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Автор Петр Дерябин

Гиперактивные дети - это не выдумка врачей

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Слишком подвижный ребенок — сущее наказание как для родителей, так и для всех окружающих. Однако чаще всего ребенок и сам не в состоянии контролировать свое поведение. Что делать при этом, рассказывает  профессор Игорь Павлович БРЯЗГУНОВ.

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Причины гиперактивности у детей

Дело тут, как правило, не в плохом характере или неправильном воспитании.

Ребенок часто становится неуправляемым из-за нарушений в центральной нервной системе. В настоящее время это состояние называется синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, которым страдают около трети всех детей, причем в большинстве своем — мальчики.

Причинами заболевания могут быть:

  • наследственность
  • осложнения во время беременности матери или родов
  • болезни 
  • неблагополучная обстановка в семье
  • плохие экологические условия

Название болезни говорит само за себя.

Подверженные ей дети не в состоянии сконцентрировать внимание на чем-либо. Они легко отвлекаются и не могут решить до конца ни одну из поставленных перед ними задач. Окружающих раздражает их невосприимчивость к замечаниям, суетливость, крайняя непоседливость и постоянная нацеленность на движение.

Такие ребятишки в основном:

  • плохо организованы
  • рассеянны
  • часто теряют свои вещи и не чувствуют опасности

Обычно они чрезмерно говорливы, не могут терпеливо слушать собеседника, постоянно его перебивают, навязывая свое мнение, торопятся ответить на вопрос, не дослушав его.

Признаки гиперактивности у детей

Признаки этого заболевания иногда можно заметить у ребенка еще в раннем возрасте. В этом случае лежащий в кроватке малыш:

  • практически не переставая, беспорядочно дергает руками и ногами
  • его настроение очень переменчиво: только что он смеялся и вдруг раскапризничался по ничтожному поводу
  • ребенок не может даже ненадолго сосредоточиться на игрушках, а когда с ним пытаются заниматься, он тут же отвлекается и теряет интерес к игре, книге или картинкам.

Некоторые дети с синдромом недостатка внимания и гиперактивностью плохо спят, долгое время страдают недержанием мочи.

В три года проблем с ребенком становится больше. У него интенсивно развивается речь, внимание, память, и на нервную систему ложится усиленная нагрузка.

Если детишки начинают ходить в детский сад, их психика подвергается новым испытаниям. Им трудно привыкнуть к незнакомой обстановке и строгому распорядку, к воспитателям, большому количеству детей, с которыми у них могут возникать трудности в общении.

Гиперактивный карапуз. гиперактивные дети
Фото reikidoc. blogspot.com

Болезнь усиливается, когда ребенок идет в школу. На уроках от него требуется самоконтроль и самодисциплина, что этим детям дается с большим трудом. Даже имея способности, они плохо учатся — им мешает недостаток внимания и неутолимая потребность в движении.

Признаки заболевания могут пройти с годами, но порой они длятся до окончания школы и продолжаются во взрослой жизни. Следствием этого нередко становятся замкнутость, частые разводы, привычка к наркотикам и алкоголю.

Особенности общения с гиперактивными детьми

Чем раньше близкие заметят у ребенка отклонения в поведении, тем легче будет ему помочь. В лечении, которое начинается после обследования, обычно принимают участие:

  • педиатры
  • психологи
  • неврологи

Но на состоянии детей значительным образом сказывается и атмосфера, царящая в семье.

Суперактивным детям особенно необходимо спокойное и доброжелательное отношение со стороны домашних. Любые крайности в воспитании, как вседозволенность, так и запреты по любому поводу, вредны таким ребятишкам.

Не следует навязывать им жестких правил, указания взрослых всегда должны быть обоснованы. Твердость надо проявлять только в отношении безопасности детей и их здоровья. Все требования к ребенку должны соответствовать его способностям и возможностям.

Этим детям противопоказаны шлепки и прочие телесные наказания, зато они очень чувствительны к любому виду поощрения. Надо хвалить их за каждый положительный поступок или послушание, подчеркивать даже самые незначительные заслуги.

Пусть у ребенка появятся домашние обязанности, которые он будет ежедневно выполнять сам, но взрослым никогда не следует его в этом подменять.

Надо, чтобы у ребенка дома был оборудованный уголок для занятий. Там не должно быть зеркал и ярких предметов, которые могут его отвлекать. Очень хорошо, если у ребят появляется увлечение.

Такие дети требуют особого внимания к себе, и с ними надо проводить больше времени. Им очень полезны любые физические нагрузки, при которых высвобождается избыточная энергия, продолжительные прогулки на свежем воздухе, спорт и закаливание. Но соревнования и игры на результат их перевозбуждают, этого следует избегать.

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