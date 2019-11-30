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Автор Елена Орлова

Нарушения сна у подростков: в чем причина?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Характер сна у подростков сильно отличается от сна у взрослых или детей младшего возраста. Все мы знаем, что подросток, который ложится спать поздно, затем засыпает в классе. Согласно исследованию сна, подростку нужно спать от восьми до десяти часов каждую ночь.

Может быть целый ряд факторов, которые могут быть ответственны за недосыпание. Давайте обсудим их подробно.

Смена графика сна

Во внутренних часах подростка происходит биологический сдвиг примерно на 2 часа после полового созревания. По сути, это означает, что если ваш подросток раньше засыпал в 10:00 вечера, ему / ей сейчас будет трудно заснуть до 12:00 вечера. Следовательно, с той же проблемой столкнутся утром, когда им придется проснуться.

Социальные и школьные обязательства

Ряд факторов, таких как спорт, внешкольные занятия, домашняя работа и общение, могут привести к позднему сну.

Почему сон важен?

Сон, без сомнения, самая важная вещь, которая будет влиять на ваши силы, спортивные результаты, здоровье, умственное развитие, концентрацию.

С другой стороны, люди с постоянным дефицитом сна могут иметь ряд проблем, в том числе:

  • борьба с инфекциями
  • эмоциональные проблемы, такие как депрессия
  • проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца и ожирение

Вот несколько советов, которые помогут лучше спать:

Регулярно делайте физические упражнения

Регулярные физические упражнения важны не только для физического, но и для психического здоровья. Регулярные занятия спортом помогут лучше спать. Тем не менее, не занимайтесь физическими упражнениями перед сном, так как это может нарушить сон.

Избегайте кофеина

После обеда следует избегать напитков с кофеином, таких как чай, газировка, кофе и т. д. В дополнение к этому, никотин и алкоголь также оказывают негативное влияние на характер сна.

Установите график

Установите график сна и убедитесь, что вы придерживаетесь его. Со временем ваше тело адаптируется к нему.

Вздремните днем

Короткий сон в дневное время не причиняет вреда, пока не превышает 30-40 минут, в противном случае он нарушит ваш сон и не даст вам уснуть позже.

Выключите электронику

Выключите всю свою электронику, включая телефон, планшет, ноутбук, как минимум за час до того, как вы ложитесь спать.

Правильная среда для сна

Вы можете использовать звуки природы или устройство (или приложение) с белым шумом, которое поможет вам расслабиться, блокируя шумную обстановку. Кроме того, немного более низкая температура обеспечит лучший сон.

Недостаточный сон может привести к проблемам с памятью, творчеством и вниманием, которые важны как в эти годы, так и в дальнейшей жизни.

Фото превью: simptomyinfo.ru

Темы сон здоровье подросток профилактика причины нарушения сна
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Здоровье и профилактика
Нарушения сна у подростков: в чем причина?
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