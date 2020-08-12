В геноме человека найден след неизвестных предков

Учёные провели исследование геномов неандертальцев и выявили пока неизвестного науке предка, таинственного родственника современного человека.

Исследователи сравнили ДНК пяти гоминидов: двух неандертальцев, двух современных африканцев и одного денисовского человека.

В результате было установлено, что имело место межвидовое скрещивание Homo sapiens и неандертальцев, которое произошло около 200-300 тыс. лет назад.

Антропологи выяснили, что в тот период происходило большое количество скрещиваний, и это продолжалось в течение многих веков, задолго до того, как началась массовая крупная миграция современных предков человека из Африки в Европу и Азию.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медицинская практика неандертальцев помогала им выживать даже после тяжёлых травм. Ученые Йоркского университета провели тщательный анализ останков 35 древних людей и установили, что, оказывается, неандертальцы могли выжить даже после серьёзных увечий.