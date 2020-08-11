Учёные предлагают не сохранять объекты Всемирного наследия

Человеческая цивилизация создавалась тысячи лет. За это время люди создали огромное количество монументов, зданий, городов. Но годы идут, условия жизни на нашей планете меняются, и человечеству приходится прикладывать всё больше усилий для сохранения объектов исторического наследия.

Исследователи из Университета штата Северная Каролина предлагают людям пересмотреть свой подход.

Ничто не вечно

Вместо того чтобы тратить всё больше ресурсов на то, чтобы сохранить Венецию, специалисты предлагают дать объектам Всемирного наследия трансформироваться по мере изменения нашего мира.

Учёные утверждают, что объекты культурного наследия, которые серьёзно пострадали под воздействием климатических изменений, могут стать символом, который будет напоминать людям о последствиях глобального потепления.

Авторы исследования считают, что нужно иначе классифицировать объекты наследия и переименовать их в "объекты Всемирного наследия в рамках климатических преобразований".