Физики объяснили причину невкусного чая из микроволновки

Если вскипятить воду в микроволновой печи, а потом заварить чай, то напиток не будет вкусным. Многие люди заметили это, но учёные решили выяснить, почему так происходит.

Почему чай из микроволновки невкусный?

Американские физики пришли к выводу, что всё дело в неравномерном нагреве воды. Последний обусловлен отсутствием конвекции.

"Если вы греете воду в обычном чайнике, то в нем возникает конвекция, которая обеспечивает круговорот воды и равномерный прогрев. В стакане с водой внутри микроволновки конвекция отсутствует — это объясняется тем, что между верхней и нижней частью стенок стакана нет температурной разницы", — говорит автор исследования Баоцин Цзэн.

Специалисты придумали, как вернуть конвекцию в сосуды с водой, которые греются в микроволновке. Для этого они покрыли верхний обод стакана тонким слоем серебра — его расположили именно в той части сосуда, где минимальная сила излучения микроволновки, поэтому включения прибора не вызовет искрения.

Серебро проводит микроволновое излучение в нижнюю часть стакана, благодаря чему обеспечивается возникновение конвекции и более равномерное нагревание.

Чай, заваренный с помощью воды, нагретой таким образом, получается вкусным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, стоит ли разогревать пищу в микроволновке.