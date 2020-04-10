Есть мнение, что употреблять пищу, разогретую в микроволновке, вредно для здоровья. О том, так ли это на самом деле, рассказал врач-диетолог, специалист по снижению веса Сергей Михайлович Обложко.

"В настоящее время нет доказательств, что разогревать еду в микроволновой печи опасно для здоровья. К счастью, производители кухонной посуды и утвари производят пароварки, двусторонний гриль и многое другое.

У каждого способа приготовления пищи есть свои плюсы и минусы.

В основном мы разогреваем в микроволновке каши, борщ, мясо. В этих продуктах витамины достаточно термостабильны. Конечно, фрукты и ягоды в ней разогревать не нужно.

А вот продукты, содержащие витамины группы В, в ней разогревать можно, ничего страшного в этом нет, они достаточно устойчивы. Поэтому можно сказать, что разогревать пищу в микроволновке безопасно.

Лучше, конечно, все делать на пару, на каком-либо двустороннем гриле", — заключил эксперт.