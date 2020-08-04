Млекопитающие юрского периода питались останками динозавров

Палеонтологи изучили повреждения на ребре зауропода и пришли к выводу, что мелкие млекопитающие юрского периода питались тушами динозавров.

Задача учёных заключалась в том, чтобы найти новые данные о пищевых привычках животных эпохи мезозоя. После этого они начали исследовать фрагмент шейного ребра зауропода, найденного в одном из районов Китая.

В процессе исследования палеонтологи обнаружили следы повреждений неизвестного происхождения. Позднее учёные выяснили, что это были укусы.

Следовательно, туши динозавров служили пищей для мелких млекопитающих юрского периода, считают авторы проекта.

Млекопитающие долго жили "в тени" динозавров. За это время заметно увеличилось их разнообразие, что позволило млекопитающим занять различные экологические ниши.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Мадагаскаре обнаружили крохотного предка динозавров.