На Мадагаскаре обнаружили крохотного предка динозавров

Палеонтологи нашли в триасовых отложениях Мадагаскара маленького предка динозавров возрастом 237 миллионов лет. Размер рептилии всего 10 сантиметров. Это вид динозавров относится к группе, от которой произошли динозавры и птерозавры.

Останки найденной рептилии получили название Kongonaphon kely или "крошечный убийца жуков". Ученые считают, что этот динозавр близок по времени жизни к периоду, когда образования двух ветвей — динозавров и птерозавров.

Палеонтологи надеются, что описание конгонафона поможет им выяснить, как именно начали летать птерозавры, а также понять процесс образования перьев и пуха у представителей обеих ветвей.

Ранее ученым не было известно точное происхождение птерозавров и динозавров, принадлежащих к группе Ornithodira (птицелапые). Это было связано с тем, что палеонтологами было найдено всего несколько предков этой линии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги.