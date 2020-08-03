Китайские археологи обнаружили руины города цивилизации Шу, которая существовала 5 тысяч лет назад. Данное открытие прокомментировал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

"Около 4-5 тысяч лет назад на территории Китая никаких государств ещё не было. Существовали только неолитические культуры, то есть культуры новокаменного века.

В нижнем течении реки Хуанхэ на полуострове Шаньдун существовала культура Яншао, на территории среднего и нижнего течения Хуанхэ была распространена культура Луншань.

Первое подобие государства появилось только около 3,5 тысяч лет назад. Я подчёркиваю, что в данном случае я озвучиваю не свою точку зрения, а общепринятые данные, которые признаются как китайскими, так и зарубежными археологами.

В тот период в бассейне среднего течения реки Хуанхэ появилось некое подобие государства, культуры бронзового века, ее обычно относят к легендарной династии Шан.

Примерно в это же время на территории так называемого Красного бассейна (это провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) появляется цивилизация Шу.

Шу — это историческое название одного из государств, некогда существовавших на территории провинции Сычуань

К какому времени относятся эти культуры, вопрос сложный. Но судя по тому, что еще в XIX веке китайцы строили свои дворцы, храмы и дома примерно так же, как они строили 3,5 тысячи лет назад, обнаруженные археологами сооружения, скорее всего, гораздо моложе", — заключил эксперт.