В Китае обнаружены руины зданий возрастом пять тысяч лет

Китайские археологи обнаружили руины города цивилизации Шу, которая существовала пять тысяч лет назад. Фрагменты древних сооружений были найдены недалеко от Саньсиндуя — другого древнего города, сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Также специалисты нашли огромное количество ценных исторических артефактов — керамических изделий, изделий из камня и так далее.

"Нам впервые удалось обнаружить признаки преемственности культуры Саньсиндуя. Речь идет о городе цивилизации Шу, который существовал по меньшей мере пять тысяч лет назад. Обнаруженный археологический памятник имеет колоссальное значение как для изучения древней цивилизации Шу, так и для понимания истории этих мест", — сообщил представитель Сычуаньского исследовательского института культурных реликвий и археологии Синь Чжунхуа.

Китайские археологи исследуют город Саньсиндуй уже в течение нескольких десятков лет. С 1988 года Саньсиндуй находится под защитой государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов.