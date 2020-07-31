У 78% людей, переболевших COVID-19, выявили проблемы с сердцем

Немецкие специалисты из Университетской клиники Франкфурта выяснили, что почти у всех людей, переболевших коронавирусом, имеются повреждения сердечно-сосудистой системы, причём даже у пациентов, которые перенесли заболевание в лёгкой форме.

Учёные провели эксперимент, в процессе которого с помощью МРТ исследовали состояние сердец у 100 человек, переболевших COVID-19. Оказалось, что из 100 у 78 пациентов были проблемы (до коронавируса нарушения в работе сердца наблюдались только у 50 из них). Практически во всех случаях наблюдалось повышенное содержание белка тропонина.

У 60 пациентов воспалительные процессы в сердце начались через два месяца после заражения. Коронавирус может вызвать развитие таких осложнений, как сердечная недостаточность и кардиомиопатия. Кроме того, вирус может привести к сердечному приступу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые люди обладают иммунитетом к коронавирусу.