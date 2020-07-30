Компания Huawei заняла первое место по количеству проданных смартфонов

По информации аналитической компании Canalys, китайская компания смогла продать больше мобильных устройств, чем южнокорейская Samsung.

По данным за второй квартал, реализовано более 55,8 миллиона смартфонов, что всего на пять процентов меньше показателей прошлого года.

При этом продажи Samsung на фоне коронавирусной пандемии упали на тридцать процентов по сравнению с прошлогодними результатами.

Известно, что последние десять лет компания Samsung конкурировала только с американской фирмой Apple.