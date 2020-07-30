По информации аналитической компании Canalys, китайская компания смогла продать больше мобильных устройств, чем южнокорейская Samsung.
По данным за второй квартал, реализовано более 55,8 миллиона смартфонов, что всего на пять процентов меньше показателей прошлого года.
При этом продажи Samsung на фоне коронавирусной пандемии упали на тридцать процентов по сравнению с прошлогодними результатами.
Известно, что последние десять лет компания Samsung конкурировала только с американской фирмой Apple.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.