Инженеры из Бразилии разработали технологию изготовления оптоволоконных кабелей из материала, полученного из природных водорослей. Сообщается, что благодаря данной технологии можно изготавливать одноразовое волокно для использования его в различных сферах.
Сначала из водорослей делают желатин, а уже из него получают оптическое волокно с необходимыми характеристиками.
Ученые отмечают, что их оптоволокно представляет собой желатиновый цилиндр диаметром 2,5 мм. Внутри цилиндра находится твердый сердечник, вокруг которого расположены шесть 0.,5-миллиметровых цилиндрических отверстий. Разница между показателями преломления света в геле и воздушной среде препятствует рассеиванию светового излучения.
"Состав желатина из природного сырья можно менять, благодаря чему есть возможность тонкой настройки свойств оптоволокна. Плюс, можно настраивать форму и размер отверстий, которые появляются в процессе заливки формы", — рассказывает Эрик Фудзивара, профессор Школы машиностроения Университета Кампинас.
Материал, из которого можно изготавливать оптоволокно, является биосовместимым и биоразлагаемым. Следовательно, разработка найдет свое применение в медицине, например, для адресной фототерапии или визуализации структуры тела.
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