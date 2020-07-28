В Бразилии создали технологию изготовления оптоволокна из водорослей

Инженеры из Бразилии разработали технологию изготовления оптоволоконных кабелей из материала, полученного из природных водорослей. Сообщается, что благодаря данной технологии можно изготавливать одноразовое волокно для использования его в различных сферах.

Природные водоросли превратили в оптоволокно

Сначала из водорослей делают желатин, а уже из него получают оптическое волокно с необходимыми характеристиками.

Ученые отмечают, что их оптоволокно представляет собой желатиновый цилиндр диаметром 2,5 мм. Внутри цилиндра находится твердый сердечник, вокруг которого расположены шесть 0.,5-миллиметровых цилиндрических отверстий. Разница между показателями преломления света в геле и воздушной среде препятствует рассеиванию светового излучения.

"Состав желатина из природного сырья можно менять, благодаря чему есть возможность тонкой настройки свойств оптоволокна. Плюс, можно настраивать форму и размер отверстий, которые появляются в процессе заливки формы", — рассказывает Эрик Фудзивара, профессор Школы машиностроения Университета Кампинас.

Материал, из которого можно изготавливать оптоволокно, является биосовместимым и биоразлагаемым. Следовательно, разработка найдет свое применение в медицине, например, для адресной фототерапии или визуализации структуры тела.

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