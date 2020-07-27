В США разработали проект квантового интернета

Американские специалисты разработали проект квантового интернета.

Над его созданием работали инженеры семнадцати национальных лабораторий США. Единый квантовый интернет невозможно взломать.

Работы в данном направлении ведутся с 2018 года В ближайшее время должен завершиться первый этап, в результате которого будет создана трехузловая точка обмена квантовым трафиком.

Интернет, в основу которого положены принципы квантовой физики, через год должен соединить Национальную лабораторию им. Ферми в штате Иллинойс и лабораторию в Чикагском университете.

"Такую линию связи очень нелегко взломать, так как слишком быстро можно вычислить стороннее вмешательство. Подобную технологию планируют использовать для военных, правительственных и финансовых целей", — сообщили разработчики.

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