Американские специалисты разработали проект квантового интернета.
Над его созданием работали инженеры семнадцати национальных лабораторий США. Единый квантовый интернет невозможно взломать.
Работы в данном направлении ведутся с 2018 года В ближайшее время должен завершиться первый этап, в результате которого будет создана трехузловая точка обмена квантовым трафиком.
Интернет, в основу которого положены принципы квантовой физики, через год должен соединить Национальную лабораторию им. Ферми в штате Иллинойс и лабораторию в Чикагском университете.
"Такую линию связи очень нелегко взломать, так как слишком быстро можно вычислить стороннее вмешательство. Подобную технологию планируют использовать для военных, правительственных и финансовых целей", — сообщили разработчики.
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